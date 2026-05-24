Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026

Die beiden Kriegsfilme gehörten zusammen mit Fatherland und Minotaur zu den Favoriten, wurden aber auch in anderen Kategorien anerkannt.

HQ

"La Bola Negra oder Feigling". Von den 30+ Filmkritikern, die wir während unserer Zeit in Cannes gefragt haben, waren das bei weitem die beiden Top-Kandidaten für potenzielle Palme d'Or-Gewinner. Doch – zur Überraschung vieler – gewannen beide kleinere, aber prestigeträchtige Kategorienpreise, was den Weg für Cristian Mungius Fjord ebnete, der zur Palme d'Or in Cannes 79 wurde.

Während der Grand Prix für Andreï Zviaguintsevs Minotaurus ging, wurden sowohl Los Javis als auch Pawel Pawlikowski als beste Regisseure ex-aequo für La Bola Negra bzw. Fatherland ausgezeichnet. Andererseits wurden auch Schauspieler im Doppel vergeben, wobei Emmanuel Macchia und Valentin Campagne von Cowards den männlichen Preis erhielten, und All of a Suddens Virginie Efira und Tao Okamoto folgten mit dem Frauenpreis.

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
Fjord.

Hier ist die vollständige Liste der Auszeichnungen:

Spielfilme

Palme d'Or


Fjord
Regie: Cristian Mungiu

Grand Prix


Minotaur
Regie: Andreï Zviaguintsev

Preis für den besten Regisseur (ex-æquo)


Javier Calvo & Javier Ambrossi
für La Bola Negra

Pawel Pawlikowski
für Fatherland

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
La bola negra & Fatherland.

Bestes Drehbuch


Emmanuel Marre
für A Man Of His Time

Jurypreis


Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
Regie: Valeska Grisebach

Beste Darstellung einer Schauspielerin


Virginie Efira und Tao Okamoto
in All Of A Sudden Regie: Hamaguchi Ryusuke

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
Soudain (ganz plötzlich).

Beste Darstellung eines Schauspielers


Emmanuel Macchia und Valentin Campagne
in Coward Regie: Lukas Dhont

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
Feigling.

Kurzfilme

Palme d'Or


Para Los Contrincantes (For The Opponents)
Regie: Federico Luis

Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
Para los Contrincantes.

Unsichere Wertschätzung

Un Certain Regard-Preis


Everytime
Regie: Sandra Wollner

Jurypreis


Elephants In The Fog
Regie: Abinash Bikram Shah
1. Film

Sonderpreis der Jury


Iron Boy
Regie: Louis Clichy

Bester Hauptdarsteller


Bradley Fiomona Dembeasset
in Congo Boy Regie: Rafiki Fariala

Beste Schauspielerinnen


Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
in Siempre Soy Tu Animal Materno Regie: Valentina Maurel

Caméra d'or

Caméra d'Or-Preis


Ben'imana
Regie: Marie-Clémentine Dusabejambo
Unsichere Wertschätzung

La Cinef

Erster Preis


Laser-Gato (Laser-Cat)
Regie: Lucas Acher
NYU, États-Unis

Zweiter Preis


Silent Voices
Regie: Nadine Misong Jin
Columbia University, États-Unis

Gemeinsamer dritter Preis


Aldrig Nok (Never Enough)
Regie: Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Frankreich

Growing Stones, Flying Papers
Regie: Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Allemagne

---

Nachdem Sie selbst das 79. Festival de Cannes besucht haben, finden Sie bald unsere vollständigen Rezensionen zu Filmen wie Fatherland, Coward, La Bola Negra und Histoires de la Nuit (Die Geburtstagsfeier) sowie Live-Imitationen und mehr von der Veranstaltung.



Lädt nächsten Inhalt