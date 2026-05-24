Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026
Die beiden Kriegsfilme gehörten zusammen mit Fatherland und Minotaur zu den Favoriten, wurden aber auch in anderen Kategorien anerkannt.
"La Bola Negra oder Feigling". Von den 30+ Filmkritikern, die wir während unserer Zeit in Cannes gefragt haben, waren das bei weitem die beiden Top-Kandidaten für potenzielle Palme d'Or-Gewinner. Doch – zur Überraschung vieler – gewannen beide kleinere, aber prestigeträchtige Kategorienpreise, was den Weg für Cristian Mungius Fjord ebnete, der zur Palme d'Or in Cannes 79 wurde.
Während der Grand Prix für Andreï Zviaguintsevs Minotaurus ging, wurden sowohl Los Javis als auch Pawel Pawlikowski als beste Regisseure ex-aequo für La Bola Negra bzw. Fatherland ausgezeichnet. Andererseits wurden auch Schauspieler im Doppel vergeben, wobei Emmanuel Macchia und Valentin Campagne von Cowards den männlichen Preis erhielten, und All of a Suddens Virginie Efira und Tao Okamoto folgten mit dem Frauenpreis.
Hier ist die vollständige Liste der Auszeichnungen:
Spielfilme
Palme d'Or
Fjord
Regie: Cristian Mungiu
Grand Prix
Minotaur
Regie: Andreï Zviaguintsev
Preis für den besten Regisseur (ex-æquo)
Javier Calvo & Javier Ambrossi
für La Bola Negra
Pawel Pawlikowski
für Fatherland
Bestes Drehbuch
Emmanuel Marre
für A Man Of His Time
Jurypreis
Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
Regie: Valeska Grisebach
Beste Darstellung einer Schauspielerin
Virginie Efira und Tao Okamoto
in All Of A Sudden Regie: Hamaguchi Ryusuke
Beste Darstellung eines Schauspielers
Emmanuel Macchia und Valentin Campagne
in Coward Regie: Lukas Dhont
Kurzfilme
Palme d'Or
Para Los Contrincantes (For The Opponents)
Regie: Federico Luis
Unsichere Wertschätzung
Un Certain Regard-Preis
Everytime
Regie: Sandra Wollner
Jurypreis
Elephants In The Fog
Regie: Abinash Bikram Shah
1. Film
Sonderpreis der Jury
Iron Boy
Regie: Louis Clichy
Bester Hauptdarsteller
Bradley Fiomona Dembeasset
in Congo Boy Regie: Rafiki Fariala
Beste Schauspielerinnen
Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
in Siempre Soy Tu Animal Materno Regie: Valentina Maurel
Caméra d'or
Caméra d'Or-Preis
Ben'imana
Regie: Marie-Clémentine Dusabejambo
Unsichere Wertschätzung
La Cinef
Erster Preis
Laser-Gato (Laser-Cat)
Regie: Lucas Acher
NYU, États-Unis
Zweiter Preis
Silent Voices
Regie: Nadine Misong Jin
Columbia University, États-Unis
Gemeinsamer dritter Preis
Aldrig Nok (Never Enough)
Regie: Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Frankreich
Growing Stones, Flying Papers
Regie: Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Allemagne
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Nachdem Sie selbst das 79. Festival de Cannes besucht haben, finden Sie bald unsere vollständigen Rezensionen zu Filmen wie Fatherland, Coward, La Bola Negra und Histoires de la Nuit (Die Geburtstagsfeier) sowie Live-Imitationen und mehr von der Veranstaltung.