Fjord besiegt Coward La Bola Negra und wird zur Palme d'Or von Cannes 2026

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"La Bola Negra oder Feigling". Von den 30+ Filmkritikern, die wir während unserer Zeit in Cannes gefragt haben, waren das bei weitem die beiden Top-Kandidaten für potenzielle Palme d'Or-Gewinner. Doch – zur Überraschung vieler – gewannen beide kleinere, aber prestigeträchtige Kategorienpreise, was den Weg für Cristian Mungius Fjord ebnete, der zur Palme d'Or in Cannes 79 wurde.

Während der Grand Prix für Andreï Zviaguintsevs Minotaurus ging, wurden sowohl Los Javis als auch Pawel Pawlikowski als beste Regisseure ex-aequo für La Bola Negra bzw. Fatherland ausgezeichnet. Andererseits wurden auch Schauspieler im Doppel vergeben, wobei Emmanuel Macchia und Valentin Campagne von Cowards den männlichen Preis erhielten, und All of a Suddens Virginie Efira und Tao Okamoto folgten mit dem Frauenpreis.

Fjord.

Hier ist die vollständige Liste der Auszeichnungen:

Spielfilme

Palme d'Or

Regie: Cristian Mungiu

Grand Prix

Regie: Andreï Zviaguintsev

Preis für den besten Regisseur (ex-æquo)

Javier Calvo & Javier Ambrossifür

Pawel Pawlikowski

für Fatherland

La bola negra & Fatherland.

Bestes Drehbuch

Emmanuel Marrefür

Jurypreis

Regie: Valeska Grisebach

Beste Darstellung einer Schauspielerin

Soudain (ganz plötzlich).

Virginie Efira und Tao OkamotoinRegie: Hamaguchi Ryusuke

Beste Darstellung eines Schauspielers

Feigling.

Emmanuel Macchia und Valentin CampagneinRegie: Lukas Dhont

Kurzfilme

Palme d'Or

Para los Contrincantes.

Regie: Federico Luis

Unsichere Wertschätzung

Un Certain Regard-Preis

Regie: Sandra Wollner

Jurypreis

Regie: Abinash Bikram Shah1. Film

Sonderpreis der Jury

Regie: Louis Clichy

Bester Hauptdarsteller

Bradley Fiomona DembeassetinRegie: Rafiki Fariala

Beste Schauspielerinnen

Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel VillegasinRegie: Valentina Maurel

Caméra d'or

Caméra d'Or-Preis

Regie: Marie-Clémentine DusabejamboUnsichere Wertschätzung

La Cinef

Erster Preis

Regie: Lucas AcherNYU, États-Unis

Zweiter Preis

Regie: Nadine Misong JinColumbia University, États-Unis

Gemeinsamer dritter Preis

Regie: Julius Lagoutte LarsenLa Fémis, Frankreich

Growing Stones, Flying Papers

Regie: Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Allemagne

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Nachdem Sie selbst das 79. Festival de Cannes besucht haben, finden Sie bald unsere vollständigen Rezensionen zu Filmen wie Fatherland, Coward, La Bola Negra und Histoires de la Nuit (Die Geburtstagsfeier) sowie Live-Imitationen und mehr von der Veranstaltung.