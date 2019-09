FixNBA2K20: Spieler unglücklich mit 2Ks neuem Basketballspiel

Zum Casino-Spiel NBA 2K20 hat 2K Games eigentlich schon alles gesagt, als sie uns in einem Trailer mit perfiden Mikrotransaktionen erschlagen wollten. Was sie bislang verschwiegen haben ist die desaströse technische Performance, über die sich Fans zurzeit natürlich sehr stark aufregen. Auf Steam erreicht dieser unakzeptable Zustand seien Höhepunkt, denn dort hat Visual Concepts tatsächlich vergessen, das Icon aus der vorherigen Spielversion - NBA 2K19, auszutauschen. Kotaku hat das für uns verifiziert, was ein unglaublicher Fehler ist, den sich das Studio da geleistet hat. Dass es zudem lange Ladezeiten, Verbindungsabbrüche und konzeptionelle Fortschrittsprobleme gibt, braucht man da auch gar nicht mehr zu erwähnen...

