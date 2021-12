HQ

Den Auftakt der diesjährigen Game Awards bildete die Ankündigung, dass Tunic am 16. März 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series veröffentlicht wird. Der Titel, der viele Leute auf dem ersten Blick an The Legend of Zelda erinnert, wurde auf der E3 2017 erstmals angekündigt und nach vielen Jahren in der Entwicklung haben wir nun endlich einen festen Termin erhalten. Tunic wird von einer einzigen Person produziert und wir spielen einen Fuchs als Protagonisten.