Frostpunkt bekommt mit The Last Autumn nächsten Monat eine Story-Erweiterung. Die Welt des Aufbaustrategie-Abenteuers war natürlich nicht immer zugefroren, deshalb erleben wir in diesem Add-On, was storytechnisch vor der großen Eiszeit geschehen ist. Am 21. Januar wird The Last Autumn als DLC bereitstehen, das ist bereits alles, was wir bislang darüber wissen. Preis und Umfang werden sicher zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die ersten Eindrücke findet ihr unten:

