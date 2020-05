Fixer Termin für Action-Adventure Resolutiion auf PC und Switch bestätigt

Zwei Brüder aus Mainz haben uns letzte Woche ihr Action-Adventure Resolutiion vorgestellt. Der Indie-Titel bietet rasantes Gameplay mit Kämpfen, die Fehler des Spielers hart bestraften. Optisch erinnert der Titel sehr an Hyper Light Drifter und es soll wohl ungefähr auf 20 Stunden Spielzeit gestreckt worden sein. Wir sind im Spiel ein alter Killer, der eine neugierige KI begleitet. Laut Monolith of Minds tauchen wir in eine düstere Cyberpunk-Welt ein, um die Wahrheit zu erfahren, was die beiden Brüder nur sehr kryptisch umschreiben. Aus der Steam-Beschreibung entnehmen wir jedoch, dass da eine Menge Kreativität drinsteckt, deshalb wollten wir das Spiel zumindest mal erwähnen. Am 28. Mai wird Resolutiion auf PC und Nintendo Switch veröffentlicht - auf Steam gibt es sogar schon eine Demo. Den aktuellen Trailer und schicke Screenshots findet ihr unten - 20 Euro wird der Titel kosten.

Quelle: Gematsu.