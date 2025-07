Fixed will sich den Titel als die unverschämteste animierte Komödie des Jahres für Erwachsene schnappen

Netflix hat ein paar verschiedene Zeichentrickserien, die in ihren Themen ziemlich ausgereift sind, sei es in Form von erdrückenden Depressionen und Drogenabhängigkeit wie in Bojack Horseman oder der kuriosen Natur der Pubertät und der Auseinandersetzung mit Hormonen, wie es in Big Mouth der Fall ist. Keines davon kommt auch nur annähernd an die Verdrehtheit heran, die Fixed zu sein scheint.

Diese animierte Show dreht sich um einen Hund namens Bull, der vor ein großes Dilemma gerät, als er erfährt, dass er noch 24 Stunden Zeit hat, bevor er kastriert wird. Dies führt dazu, dass Bull auf eine große Biegung geht, bei der er versucht, das Beste aus seinen Eiern herauszuholen, bevor er sie vollständig verliert, und ehrlich gesagt führt dies zu einigen Szenen und Momenten, von denen du dir wahrscheinlich wünschst, du hättest sie nicht in dein Gedächtnis eingebrannt.

Fixed wird bereits am 13. August auf Netflix erscheinen und bietet eine ziemlich bunte Besetzung, darunter Adam Devine, Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen und mehr. Schaut euch den Red Band-Trailer unten an (diese Show wird nur einen Red Band-Trailer bekommen, glaubt uns...), wenn ihr euch traut...