Wenn der hochgelobte Schöpfer von Samurai Jack (der auch hinter Primal steckt, neben anderen wirklich bemerkenswerten animierten Erwachsenenserien, die in Blut und Nacktheit getränkt sind), Genndy Tartakovsky, einen animierten Spielfilm für Sony produziert, gehöre ich definitiv zu denen, die sich die Streaming-Veröffentlichung in meinem Kalender markieren und sich dann hinsetzen, um ihn zu sehen. Fixed wurde veröffentlicht. Fixed ist hier. Netflix hat die Exklusivrechte daran gekauft und die Premiere hat stattgefunden.

Buckeln Sie Omas Beine. Buckeln Sie Omas Beine. Buckeln Sie Omas Beine.

Fixed erzählt die Geschichte von Bull dem Hund und seinem nicht gerade kindgerechten Dasein. Bull buckelt gerne, träumt davon, sich mit dem schönen Nachbarshund Honey zu paaren, und verbringt seine Nachmittage damit, das Bein seiner Großmutter zu buckeln. Das liegt daran, dass er den Geruch ihrer Haut liebt, die ihn an eine alte Tischdecke erinnert, wie er sagt. Bull spricht über so ziemlich eine Sache: Genitalien und Paarung. Als die alten Beine seiner Großmutter nicht zum Buckeln zur Verfügung stehen, hat Bull keine Skrupel, einen Stiefel, eine Obstschale oder ein Sofakissen zu buckeln, und zu Beginn des Films sehen wir dies in Nahaufnahme, zusammen mit wiederholten Sequenzen von Bull s Rektum.

Unnötig zu erwähnen, dass Fixed nicht für ein jüngeres Publikum geeignet ist.

Alles ist friedlich und fröhlich, und Bull ist auf dem besten Weg, sich endlich mit dem exhibitionistischen, vornehmen und eleganten Nachbarshund Honey zu paaren, als sein Besitzer plötzlich die ultimative Bombe platzen lässt: Bull soll kastriert werden. Die Hoden müssen weg. Die Eier müssen abgeschnitten werden, und Bull muss 24 ereignisreiche Stunden damit verbringen, sich von seinen Hoden durch die Stadt führen zu lassen, wo allerlei Toilettenhumor geliefert und erlebt wird.

Der Humor ist in den ersten 11 Minuten lustig, aber der Rest ist nur Wiederholung.

Fixed erinnert mich zunächst an Ren & Stimpy, was das Lustigste ist, was ich kenne, wenn es um animierte Erwachsenenunterhaltung geht. Die Mimik von Bull, seine lustige Stimme (Adam Devine aus Workaholics) und die schmutzigen Witze, die auf ihn herabregnen, treffen genau den richtigen Ton, der dann ermüdend wird, weil das Drehbuch zu diesem Film nur eines zu sagen hat, was immer und immer wieder gesagt wird: Genitalien sind lustig. Und klar, Schwänze und Eier können lustig sein, aber nicht, wenn es 12 Mal pro Minute für 86 Minuten und ohne jede Finesse oder Drehung gemacht wird. Das ist wie eine Stand-up-Veranstaltung, bei der der Komiker auf der Bühne 90 Minuten lang nur "Penis" schreit, was es für mich schwierig macht, das Ritual vor der Kastration von Bull zu empfehlen.

