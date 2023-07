Five Nights at Freddy's wurde altersgemäß eingestuft

HQ

Der kommende Five Nights at Freddy's-Film wurde von der MPA mit PG-13 bewertet. Als Begründung für diese Einstufung nennt die Aufsichtsbehörde "starke gewalttätige Inhalte, blutige Bilder und Sprache".

Wir sind uns nicht sicher, wie die Einschaltquoten für den Film in anderen Gebieten sein werden, aber es ist wahrscheinlich, dass sie ungefähr in einem ähnlichen Alter bleiben werden. Während einige vielleicht gehofft haben, dass Five Nights at Freddy's eine reifere Bewertung erhält, wird dies ihm wahrscheinlich eine größere Attraktivität für ein jüngeres Publikum verleihen.

Es wird immer noch viel Gewalt geben, so wie es sich anhört, aber es wird nicht zu blutig, wenn der Film eine PG-13-Bewertung hat.

Was hältst du davon, dass Five Nights at Freddy's ein PG-13-Film ist?