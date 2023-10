Five Nights at Freddy's wird keinen Markiplier-Cameo haben

HQ

Markiplier ist ein YouTube-Star, der oft eng mit Five Nights at Freddy's und anderen Horrorspielen dieser Art verbunden ist. Er verhalf dem Indie-Spiel zu mehr Popularität und viele hofften, ihn im kommenden Film zu sehen.

Wie jedoch kürzlich in einem Stream bestätigt, wird Markiplier keinen Cameo-Auftritt in Five Nights at Freddy's haben. Anscheinend wollte er in dem Film mitspielen, aber der Zeitplan passte nicht, weil er an seinem eigenen Film "Eiserne Lunge" arbeitete.

Fans hoffen, dass, wenn ein anderes Projekt aus dem Film Five Nights at Freddy's herauskommt, Markiplier stattdessen darin sein könnte. Es ist jedoch klar, dass der YouTube-Star bei dieser Gelegenheit nicht in Erscheinung treten wird.