Five Nights at Freddy's verbringt eine weitere Woche an der Spitze der US-Kinokassen

HQ

Five Nights at Freddy's ist weiterhin ein finanzieller Erfolg für Blumhouse und verbringt eine weitere Woche an der Spitze der US-Kinokassen.

Es wird erwartet, dass die Verfilmung der beliebten Videospielreihe an ihrem zweiten Wochenende 17,8 Millionen US-Dollar einspielen wird, wobei sie allein in den USA die 100-Millionen-Dollar-Marke überschreiten wird.

Die Dinge hätten jedoch ganz anders aussehen können, wenn Dune: Part Two diese Woche wie ursprünglich geplant Premiere gehabt hätte. Stattdessen wurde der mit Spannung erwartete Film auf 2024 verschoben, da es seinen Stars verboten war, Werbung zu machen.

Ein Film, der diese Woche in die Kinos kam, war das Priscilla-Presley-Biopic Priscilla. Das Drama stellte jedoch keine große Bedrohung für Five Nights at Freddy's dar, da es am Eröffnungswochenende voraussichtlich rund 5 Millionen Dollar einspielen wird.