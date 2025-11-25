Five Nights at Freddy's und Scream-Star wollen bei Star Wars mitmachen und wieder mit James Gunn zusammenarbeiten

HQ

Nach seinen Auftritten in Scooby Doo, Scream sowie Five Nights at Freddy's scheint Matthew Lillard ein Fan davon zu sein, in ikonischen IPs mitzuspielen. Obwohl er ein produktiver Schauspieler ist, hat Lillard zwei große Franchises, in denen er gerne mitspielen würde, die fest auf seiner Liste stehen.

"Zwei Dinge sage ich seit Jahren: Ich will unbedingt im Star Wars-Universum sein und wieder mit James Gunn arbeiten." Lillard sagte GamesRadar in einem kürzlichen Interview. "Ich habe das auf meiner Liste. Ich bin mit James [Gunn] befreundet. Ich weiß nicht, warum er mich noch nicht angerufen hat. Wenn Star Wars angerufen hat, ist es mir dann wichtig, ob ich ein Sturmtruppler bin? Nein. Ich meine, ich wäre lieber ein Luke Skywalker als ein Sturmtruppler oder ein Han Solo. Oh mein Gott, wenn ich Han Solo sein könnte, wäre das unglaublich."

Obwohl Lillard in Hollywood ein bekannter Name ist, sagt er, dass es nicht so einfach ist, einfach Führungskräfte anzurufen und zu sagen, dass er in einem Franchise oder Projekt mitmachen möchte. "In dieser Branche gibt es 20 Leute, die bestimmen können, was sie als Nächstes tun und wann sie es tun. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Und weil ich gespannt darauf warte, dass mir jemand einen anderen Job anbietet oder das Privileg hat, mich für einen anderen Job zu bewerben, um diesen Job zu bekommen. Das ist meine Reise. Ich verstehe die Kraft von Ja oder Nein nicht. Ich bekomme einfach 'Ja, bitte'", sagte er.

Lillard wird bald in Five Nights at Freddy's zurückkehren und scheint eine ziemlich wichtige Rolle als wiederkehrender Bösewicht William Afton zu haben. Er ist jedoch auch in den kommenden Scream-Filmen zu sehen und wird auch eine Rolle in einer neuen Carrie-Serie haben.