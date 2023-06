Five Nights at Freddy's Trailer erklärt alles über den Film

HQ

Der Teaser-Trailer, den wir letzten Monat von Blumhouse bekommen haben, hat uns nicht gerade viel aus dem Five Nights at Freddy's-Film gezeigt, daher ist es irgendwie lustig, dass uns heute vielleicht zu viel gezeigt wurde.

Emma Tammi und ihre Crew haben uns nun den offiziellen Trailer zu Five Nights at Freddy's gegeben, der sich ziemlich stark auf die Geschichte des Films konzentriert. Eine interessante Wahl, wenn man bedenkt, dass eines der Dinge, die die Fans der Spiele im Laufe der Jahre am Laufen gehalten haben, darin besteht, etwas über die Geschichte in vagen Notizen, Minispielen und dergleichen zu erfahren. Dennoch macht der Trailer auch absolut klar, dass Freddy, Bonnie, Chica und Foxy am 27. Oktober zwischen den storylastigen Szenen das tun können, was sie am besten können.