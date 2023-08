Five Nights at Freddy's Trailer 2 wird blutig

HQ

Wir haben im neuesten Trailer des Films einen Blick auf die schrecklichere Seite von Five Nights at Freddy's geworfen, wo wir endlich und richtig in unsere Lieblingsanimatronics eingeführt wurden.

Freddy, Chica, Bonnie, Foxy und Mr. Cupcake spielen alle die Hauptrollen im Trailer, der damit beginnt, dass einige Vandalen versuchen, den verlassenen Standort von Freddy für alles zu plündern, was sie in die Finger bekommen können.

Im zweiten Trailer haben wir auch einige weitere Details zur Handlung erhalten, die uns einen Einblick geben, wie die Animatronics zum Leben erweckt werden und warum sie so ein Bedürfnis haben, Menschen auf die schrecklichste Art und Weise zu ermorden.

Schaut euch den Trailer unten an, um euch auf Five Nights at Freddy's vorzubereiten, wenn es am 27. Oktober erscheint.