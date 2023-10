Five Nights at Freddy's sorgt für ein beeindruckendes Debüt von 39,4 Millionen Dollar an den US-Kinokassen

HQ

Wie viele vorhergesagt haben, hat Five Nights at Freddy's ein beeindruckendes Debüt an den US-Kinokassen gemacht und in den ersten zwei Tagen 39,4 Millionen Dollar an Ticketverkäufen erzielt. In dieser Zahl sind 10,3 Millionen US-Dollar allein für Vorpremieren ab Donnerstagabend enthalten.

Um diesen Erfolg ins rechte Licht zu rücken: The Nun II spielte 32 Millionen US-Dollar ein, The Exorcist: Believer 28 Millionen US-Dollar und Evil Dead Rise 24,5 Millionen US-Dollar.

Es sieht so aus, als würde die Videospieladaption an diesem Wochenende die Kinokassen anführen, obwohl sie in harter Konkurrenz zu Killers of the Flower Moon und Taylor Swift: The Eras Tour steht.