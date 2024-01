Five Nights at Freddy's pixeliger Side-Scroller leakt online

Seit der Veröffentlichung von Five Nights at Freddy's im Jahr 2014 hatten wir gefühlt eine Tonne Fortsetzungen, Spin-offs und weitere Inhalte, die sich um diese verflixten Animatronics und die damit verbundenen Unmengen an Überlieferungen drehen.

Jetzt können wir dem Mix einen 2D-Side-Scroller hinzufügen. Der Leak dieses neuen FNAF-Spiels tauchte zuerst im Subreddit der Serie auf, wurde aber inzwischen entfernt, da viele dachten, dass es gegen die Wünsche des Schöpfers Scott Cawthon verstößt. Cawthon selbst sagte jedoch später, dass es "keinen Grund gibt, alles zu verschweigen. Es ist okay!", sagte er. "Ja, ich habe versucht, es noch ein bisschen länger geheim zu halten, aber jetzt, wo es draußen ist, ist das in Ordnung. Dieses Spiel befindet sich schon sehr lange in der Entwicklung und ich bin wirklich stolz auf das Endprodukt. Es wird ein Spiel zum 10-jährigen Jubiläum!"



Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen. Es scheint sich auf Bonnie zu konzentrieren, während sie einen Vater und seinen Sohn in der verfluchten Pizzeria jagen. Hoffentlich können wir jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, mehr Details zu diesem neuen Spiel erfahren.