Five Nights at Freddy's kommt zu Dead by Daylight

Heute wird Dracula aus Castlevania endlich auf Dead by Daylight angezeigt. Behaviour Interactive hat dies vor dem Sommer enthüllt und jetzt können wir sehen, wie er tatsächlich gespielt wird. Gerüchten zufolge wird er bereits heute auf den Testservern des Spiels spielbar sein und etwas später auf den regulären Servern veröffentlicht.

Wieder einmal hat Behaviour Interactive lange im Voraus über einen neuen Killer gelästert. Tatsächlich haben sie noch nie etwas so weit vor dem Start enthüllt. Sie haben angekündigt, dass Five Nights at Freddy's, um das die Fans gebettelt haben, für Dead by Daylight veröffentlicht wird. Aber nicht vor Sommer 2025. Wenn man sich das Bild genau ansieht, das veröffentlicht wurde, um uns das zu sagen, kann man Springtrap erkennen, der der Killer sein könnte, den wir spielen dürfen.