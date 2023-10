Five Nights at Freddy's kann bereits ein finanzieller Erfolg sein

HQ

Five Nights at Freddy's ist einer der am meisten erwarteten Filme dieses Halloween, aber obwohl er noch nicht einmal in den Kinos ist, glaubt Jason Blum von Blumhouse Productions bereits, dass er mehr als sein Budget wieder eingespielt hat.

Im Gespräch mit Fortune verriet Blum, dass dies auf den Verkauf seiner Streaming- und Kinovertriebsrechte zurückzuführen ist. Streamer und Kinos gehen also davon aus, dass dies ein beliebter Film sein wird, und alle Zeichen deuten in diese Richtung.

Es gibt nicht nur viele Hardcore-Fans, die die Geschichte sehen wollen, sondern auch diejenigen, die Schlange stehen, um Five Nights at Freddy's in einem ironischen Sinne zu sehen. Rein für das Meme sozusagen. Egal, warum Sie den Film sehen, er wird Blumhouse mit Sicherheit etwas kaltes Geld in die Tasche stecken.