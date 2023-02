Five Nights at Freddy's Film beginnt mit den Dreharbeiten

Blumhouse's Five Nights at Freddy's Film hat mit den Dreharbeiten begonnen und begeistert Fans des Horror-Franchise. Der Film Five Nights at Freddy wurde bereits 2015 angekündigt, befindet sich aber seitdem in einer Art Entwicklungshölle. Jetzt, mit einer bestätigten Besetzung und dem Beginn der Dreharbeiten, scheint es, dass wir ihn bald endlich sehen könnten.

Es gibt immer noch keine Garantie, wann Five Nights at Freddy's veröffentlicht wird, aber wenn die Dreharbeiten in diesem Jahr beginnen, würden wir wahrscheinlich ein Veröffentlichungsdatum von irgendwann im Jahr 2024 erwarten. Derzeit wird Matthew Lillard William Afton spielen und Josh Hutcherson wird Mike Schmidt spielen.

Jim Hensons Creature Shop wird hinter der Herstellung aller Animatronics für den Film stehen, die hoffentlich zu einer realistischen und erschreckenden Interpretation von Freddy und den anderen mechanischen Charakteren aus dem Spiel führen werden.

Der anfängliche Hype um Five Nights at Freddy's ist etwas gestorben, aber das Franchise bleibt immer noch beliebt mit Spielen, die ziemlich konsistent veröffentlicht werden, so dass es wahrscheinlich immer noch ein Publikum für diesen Film geben wird, wann immer er veröffentlicht wird.