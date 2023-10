Five Nights at Freddy's Bewertungen sind in, und sie sehen nicht gut aus

HQ

Five Nights at Freddy's ist jetzt in den Kinos erhältlich, und während die Fans jahrelang auf diese Adaption der erfolgreichen Horrorspiele gewartet haben, scheint es, dass es nicht alles ist, was sie wollten.

Zumindest geht das von den Kritikermeinungen aus. Im Moment sitzt Five Nights at Freddy's bei Rotten Tomatoes auf 27% aus 74 Kritiken. Auch wenn man Rotten Tomatoes niemals für bare Münze nehmen sollte, verheißt dies dennoch nichts Gutes für den Film.

"Der Protagonist schläft viel, weil er glaubt, dass die Antworten in seinen Träumen liegen; man wird schlafen wollen, weil der Film langweilig ist", heißt es in einer Kritik, während eine andere feststellt: "Dieser Horrorfilm ist nicht gruselig, albern oder campy genug."

Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Tonnen von Fans in die Kinos strömen, um diesen Film selbst zu sehen. Der Hype um Five Nights at Freddy's ist so real, dass der Film, egal wie niedrig die Kritikerwertung ist, einen erheblichen Batzen Geld einspielen wird.

Werden Sie Five Nights at Freddy's sehen?