Five Nights at Freddy's 2 offiziell in Arbeit

Es sah so aus, als würden wir eine Fortsetzung von Five Nights at Freddy's bekommen, sobald die ersten Einspielergebnisse veröffentlicht wurden. Allerdings hat sich Blumhouse in letzter Zeit eher bedeckt gehalten und behauptet, dass ein weiterer Film noch kein grünes Licht erhalten hat.

Josh Hutcherson, der Star des Films, scheint jedoch davon überzeugt zu sein, dass die Arbeit gut läuft. "Ich weiß, dass sie gerade dabei sind, die Geschichte festzunageln, und sie wollen so schnell wie möglich loslegen", sagte er gegenüber Variety. "Natürlich sind die Fans großartig und sterben hart. Für mich war es so cool und phänomenal, ein Teil davon zu sein."

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand, nicht einmal auf unserer Seite, erwartet hat, dass es wirklich so funktioniert, wie es der Fall war", fuhr er fort. "Ich brenne darauf, wieder ans Set zu kommen. Emma Tammi, unsere Regisseurin, war fantastisch und es hat so viel Spaß gemacht, in dieser Welt zu spielen. Ich bin gespannt, was sie als nächstes machen."

Nicht nur Hutcherson ist offenbar beeindruckt von der Resonanz auf Five Nights at Freddy's. Sein ehemaliger "Die Tribute von Panem"-Co-Star Jennifer Lawrence hat ihm anscheinend eine Nachricht geschickt, um ihm zum Erfolg des Films an den Kinokassen zu gratulieren.

"Jen schrieb mir eine SMS, als 'Freddy's' herauskam." sagte Hutcherson. "Sie sagte: 'Mein Film ist #1 auf Netflix, und deiner ist #1 an den Kinokassen! Los geht's!' Ich sagte: 'Ich liebe dich!' "

Freust du dich auf eine Rückkehr in Freddy Fazbear's Pizzeria?