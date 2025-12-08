Five Nights at Freddy's 2 kann den ersten Film nicht ganz übertreffen, liefert aber trotzdem eine beeindruckende Leistung an den Kinokassen ab

HQ

Während Zootropolis am vergangenen Wochenende an den Kinokassen die Erwartungen komplett übertroffen hat (besonders in China, wo der einzige Hollywood-Film zum Zeitpunkt des Schreibens Avengers: Endgame ist, der in diesem Bereich übertroffen wird), ist ein neues animatronisches Gesicht in die Arena getreten. Five Nights at Freddy's erwies sich als absolutes Biest, aber wie hat sich die Fortsetzung am Eröffnungswochenende bewährt?

Nun, laut Box Office Mojo sehen wir, dass der Film besser abgeschnitten hat als erwartet und weltweit 109,1 Millionen Dollar einspielte. Das reichte jedoch nicht ganz aus, um das Eröffnungswochenende des Originals zu übertreffen. Vielleicht haben schlechtere Kritikerkritiken oder der zusätzliche Horror einige Zuschauer abgeschreckt, aber Blumhouse und Universal werden dies dennoch als erfolgreiches Wochenende ansehen, wobei FNAF 2 Serien wie Final Destination Bloodlines und Annabelle Comes Home übertrifft.

Zootropolis 2 setzt seinen Aufstieg fort und wird zu einem der lukrativsten Filme des Jahres. Disneys animierte Fortsetzung hat an diesem Wochenende die 900-Millionen-Dollar-Marke erreicht und scheint auf dem besten Weg, A Minecraft Movie und vielleicht sogar Lilo & Stitch zu übertreffen. Ob Ne Zha 2 die Spitzenposition abholt, ist eine andere Frage, aber Zootropolis 2 läuft auf dem chinesischen Markt sehr gut und wird zu einem der besten Hollywood-Filme der Region überhaupt.