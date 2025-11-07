Five Nights at Freddy's 2 hätte das seltsamste Popcorn-Eimer-Design des Jahres 2025 gewinnen können

HQ

Seitdem wir uns bei Dune gefragt haben, was wir in dieses Sandwurmloch stecken sollten, sind Popcorneimer eine schnelle und einfache Möglichkeit für Filme, online ein bisschen mehr Viralität zu erzeugen. Der kommende Horrorstreifen Five Nights at Freddy's 2 ist nicht anders, und obwohl er nicht der Verrücktheit von Dune und Deadpool & Wolverines Popcorn-Eimern folgt, ist er dennoch ein wenig verwirrend.

Wie von einem gelöschten Benutzer auf Reddit erwischt, sehen wir, dass der Popcorneimer von Five Nights at Freddy's aus einer Hauptbühne besteht, auf der unsere Lieblings-Animatronics zu sehen sind. Zuerst scheint nicht viel Platz für Popcorn zu sein, dann merkt man, dass die Rückwand hohl ist und einige Snacks dort hineinpassen.

Es scheint, dass sich dieses Design viel mehr darauf konzentriert hat, den Fans ein gutes Sammlerstück zu geben, als ihnen einen brauchbaren Popcorn-Behälter zu geben. Es sieht aus wie ein absoluter Albtraum, seine Hand da reinzustecken, aber vielleicht ist das der Punkt. Eine gruselige Springfalle, in der man sich verfangen kann.

