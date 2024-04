Five Nights at Freddy's 2 hat ein Freigabefenster

HQ

Blumhouse spielt offensichtlich nicht herum, wenn es darum geht, populären Projekten grünes Licht zu geben. Five Nights at Freddy's erwies sich als Mega-Hit, als er letzten Oktober in die Kinos kam, und nach dem Golden Freddy, als den sich der Film an den Kinokassen zeigte, fragten sich nur wenige, ob wir eine Fortsetzung bekommen würden.

Jetzt haben wir laut Deadline die offizielle Bestätigung, dass Five Nights at Freddy's 2 nicht nur kommt, sondern dass es im Herbst 2025 erscheinen wird. Wir würden eine weitere Veröffentlichung im Oktober erwarten, wenn man bedenkt, dass es gleich um die Ecke von Halloween ist.

Ob der Blitz zweimal für Five Nights at Freddy's einschlagen kann, ist nicht bekannt. Es wird sicherlich weniger Hype um eine Fortsetzung geben, aber es klingt nach einem vielversprechenderen Film, mit mehr Schrecken über die Lore-Dumps, die wir im ersten Film bekommen haben.