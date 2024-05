Five Nights at Freddy's 2 erscheint im nächsten Dezember

HQ

Five Nights at Freddy's 2 hat ein offizielles Veröffentlichungsdatum. Der Film kommt in gut einem Jahr, am 5. Dezember 2025, in die Kinos. Nach dem Erfolg des ersten Films wussten wir, dass wir ziemlich schnell eine Fortsetzung bekommen würden, aber es scheint, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir ihn sehen.

Details zur Handlung der Fortsetzung sind nicht bekannt, aber es gibt viele Spiele, auf denen sie basieren könnte. Wir werden wahrscheinlich die Rückkehr von Josh Hutcherson als Mike und jede Menge Animatronics sehen, um seine Nachtschichten zu verderben.

Es ist ein bisschen seltsam, einen Horrorfilm so kurz vor Weihnachten herauskommen zu sehen, aber andererseits lässt Five Nights at Freddy's einen nicht gerade tagelang erschrecken. Vielleicht werden wir sogar sehen, wie Freddy Weihnachten stiehlt.

Danke, Variety.