Five Nights at Freddy's 2 hat eine Hauptsache: Der erste Film war so schlecht, so langweilig und mit so viel vergeudetem Potenzial, dass eine Fortsetzung kaum schlechter sein könnte, vor allem, da all die langweiligen Informationen über die geisterhaften Kinder, die in den animatronischen Tieren gefangen sind, aus dem Weg sind (eines der schlechtesten erzählten Krimis aller Zeiten). Und in dieser Hinsicht liefert er ab, sodass wir diese Five Nights at Freddy's 2 Filmrezension positiv starten können: Die Fortsetzung ist etwas besser, unterhaltsamer und definitiv mit viel mehr Robotern und Jumpscares. Der Einsatz echter Animatronics gemischt mit digitalen Effekten beeindruckt trotz der gedämpften Farben weiterhin, aber insgesamt fühlt sich der Film wie Freddy Fazbear, Chica und alle anderen an: leblos.

FNAF 2 setzt eine Weile nach den Ereignissen des ersten Films an, um das Aufwachsen der zehnjährigen Piper Rubio zu erklären, die ihre "Freunde" vermisst, die, falls Sie sich nicht an den ersten Film von 2023 erinnern, die Geister von Kindern waren, die in den 1980er Jahren entführt und getötet wurden und deren Körper in den animatronischen Bären versteckt wurden (der Film spielt Anfang der 2000er Jahre).

Ihr älterer Bruder, gespielt von Josh Hutcherson, hat zum Glück nicht dieselben sich wiederholenden Albträume von seinem vermissten Bruder – die in der Fortsetzung kaum angedeutet werden –, sodass die Bedrohung stattdessen von woanders kommt: einer älteren Freddy's-Pizzeria, in der ein Mord begangen wurde, an der erneut Vanessa (Elizabeth Lail), die Tochter von Matthew Lillard, beteiligt ist's Figur im ersten Film. Er war der Urheber einer Reihe von Gräueltaten im Restaurant, aber was wirklich geschah, was seine Beweggründe waren und welche Folgen es für ihn und seine Familie hatte, bleibt in beiden Filmen größtenteils ungeklärt, trotz einer vielversprechenden Rückblenden-Eröffnungsszene.

Die schlimmste Sünde dieser Filme ist, dass sie weiterhin Intrigen mit Verwirrung verwechseln: Sie übererklären die Handlung, was jeder Charakter zu einem bestimmten Zeitpunkt macht und die Regeln des "Spiels" (wie die Animatronics sich bewegen, wie man gegen sie kämpft, mit vielen weiteren Easter Eggs für die Fans), aber die interessantesten Elemente der Lore oder das, was mit Lillards Figur passiert ist (die hier nur einen Cameo-Auftritt hat), werden kaum angerührt auf. Das war besonders frustrierend im ersten Film und behindert weiterhin die Fortsetzung, auch wenn es einige Verbesserungen gibt, da der Fokus auf andere Stellen gelegt wird.

Zum Beispiel stellt Five Nights at Freddy's 2 fest, dass es einen sehr aktiven Fankult um die Kreaturen aus den Freddy's-Restaurants gibt (einschließlich eines völlig vergeudeten 'Fazfest' mit Hunderten von Leuten, die als diese Figuren verkleidet sind) sowie eine Verschwörung nach den tragischen Todesfällen und Verschwindungen der Kinder in den 80ern, aber der Film sagt dir nur das, was der Drehbuchautor dir durch Vanessas Worte sagen will, was zu vielen losen Handlungssträngen führt, die den Zuschauer verwirren. Der Drehbuchautor ist übrigens Scott Cawthon, der Schöpfer des Spiels, dessen einzige weitere Filmproduktion eine Reihe christlicher Kurzfilme über die Bibel ist.

Man hat das Gefühl, dass der Film ständig alles übererklärt und gleichzeitig die besten Teile dieser Welt vor einem fernhält, was es für Außenstehende (Leute, die die Spiele nicht kennen) extrem frustrierend macht, wirklich zu verstehen, was vor sich geht, um das ziemlich coole Konzept von Killer-Animatronics für Kinder zu genießen.

Leider ist das, wie schon im ersten Film, nicht einmal möglich, da die Gewalt komplett abgeschwächt ist und die Kamera immer wieder abschneidet, bevor es einen unmittelbaren Moment gibt. Mit anderen Worten: Wenn du kein Fan der Spiele bist, die Easter Eggs suchen, und keinen Spaß daran hast, deine Lieblingscharaktere auf der großen Leinwand zu sehen, sondern einfach nur ein Blumhouse-ähnliches Blutbad genießen möchtest, wirst du hier nichts Nützliches finden. Mckenna Grace und Wayne Knight (!) sind zwei prominentere Ergänzungen des Ensembles, aber erwarten Sie nicht zu viel von ihnen.

Abgesehen vom Fan-Service kann man diese Filme nur genießen, wenn wir sie als Einführung für 12-Jährige ins Horrorgenre nehmen. Die Horrorszenen sind vorhersehbar, nach Schema und setzen nur auf Jumpscares. Aber zumindest hat der zweite Film viel mehr davon als der erste, sodass er etwas befriedigender zuzusehen ist, mit mehr coolen Momenten, in denen Roboter herumstreifen, sogar außerhalb des Restaurants, und weniger seltsamen Traumsequenzen mit Kindern im Wald.

Dennoch liegt noch ein weiter Weg vor ihnen, bis diese Filme auch nur ansatzweise interessant sind für Menschen, die mit der Videospielreihe nicht vertraut sind. Mehr Gewalt würde ihnen sicherlich mehr Spaß machen, aber Blumhouse möchte es als familienfreundliches Franchise halten, und ich kann es ihnen angesichts der Beliebtheit des Spiels nicht wirklich verübeln. Kein guter Film, aber auch nicht so schlecht wie der erste, also wenn sie mit dem Trend mithalten, wird vielleicht der dritte anständig sein...