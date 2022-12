Five Nights at Freddy findet seine Hauptdarsteller

Während vor mehr als sieben Jahren ein Film angekündigt wurde, der auf dem kultigen Horrorspiel Five Nights at Freddy's basiert, hat die Produktionsfirma Blumhouse Schwierigkeiten, das Projekt tatsächlich zu realisieren.

Drehbuch um Drehbuch wurde abgelehnt, Regisseure kamen und gingen, aber jetzt bewegen sich die Dinge endlich in die richtige Richtung.

Deadline berichtet, dass Matthew Lillard (Scream) und Josh Hutcherson (Hunger Games) als Hauptrollen des Films ausgewählt wurden, obwohl noch nicht bekannt gegeben wurde, welche Rollen sie tatsächlich spielen werden.

Die Verfilmung von Five Night at Freddy's wird von Emma Tammi inszeniert, die bereits im Oktober an dem Projekt beteiligt war.