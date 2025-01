Fitness übertrumpft Gewicht für eine bessere Gesundheit

HQ

Vergessen Sie die Waage – es stellt sich heraus, dass Ihr Fitnesslevel für die kardiovaskuläre Gesundheit weitaus wichtiger ist als Ihr Gewicht. Eine kürzlich im British Journal of Sports Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen mit hoher kardiorespiratorischer Fitness (VO2 max) bessere Gesundheitsergebnisse und ein geringeres Sterblichkeitsrisiko erzielten, unabhängig von ihrer BMI-Kategorie. Die Studie, bei der fast 400.000 Erwachsene analysiert wurden, ergab, dass selbst Menschen, die in BMI-Tabellen als fettleibig eingestuft wurden, aber körperlich fit waren, ein signifikant geringeres Sterberisiko hatten als ihre unfitten Kollegen mit normalem Gewicht. Der leitende Forscher Dr. Siddhartha Angadi betonte, dass Fitness ein weitaus zuverlässigerer Gesundheitsindikator ist als Körperfett, da unfitte Personen – unabhängig von ihrem Gewicht – ein bis zu dreimal so hohes Sterberisiko haben. Auch wenn der BMI immer noch die erste Wahl ist, ist es an der Zeit, Bewegung als wahren Gesundheitsmarker zu priorisieren.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Fitness und nicht auf Ihr Gewicht, wenn es um Ihre Gesundheit geht?

