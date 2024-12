Ich war schon immer ein ziemlicher Fan der Fitness Boxing -Serie auf Nintendo-Konsolen, denn obwohl ich verstehe und weiß, dass sie nicht wirklich dazu gedacht sind, Sie in eine erstaunliche Form zu bringen und ein Ersatz für den Besuch im Fitnessstudio oder sogar die Beschäftigung eines Personal Trainers zu sein, sind sie nützlich, um Bewegung zu fördern und einen einfachen Einstieg in Aerobic-Übungen zu ermöglichen. Was ich damit meine, ist, dass die neueste Folge, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, Sie nicht eimerweise schwitzen lässt oder zu steinharten Bauchmuskeln führt oder Sie nach einer Sitzung in einem tröstenden Haufen zurücklässt, aber was es nach häufiger Anwendung tun wird, ist, dass sich Ihr Körper ein wenig lebendiger, weniger angespannt und sogar ein bisschen flexibler anfühlt. Es ist eine ideale und unterhaltsame Möglichkeit, einige leichtere Aktivitäten hinzuzufügen, um ein aggressiveres und wirkungsvolleres Training zu ergänzen.

Die Fitness Boxing -Serie hat das schon immer getan, aber mit einem Vorbehalt. Der zweite Teil der Serie war ungenau und frustrierend, da die Bewegungselemente selbst zu den besten Zeiten unzuverlässig waren. Es fühlte sich auch ein bisschen eindimensional an, weil es nur eine sehr begrenzte Auswahl an Übungen und Spielmodi gab. Die Grafik war für ein Spiel dieser Art in Ordnung, und der Schwierigkeitsgrad bedeutete, dass man jedes Training so anpassen konnte, wie man an diesem Tag getestet werden wollte. All dies sind Bereiche, die Fitness Boxing 3 entweder beibehalten oder erheblich verbessert haben, wenn auch in einem Bereich, der für ein Rhythm-Boxing-Erlebnis ziemlich wichtig ist, fehlt: dem Soundtrack.

Das zweite Spiel enthielt eine Reihe von erkennbaren und beliebten reinen Audio-Tracks. Sie könnten üben, Treffer von Zedd, Katy Perry, Ed Sheeran, Avril Lavigne, Lady Gaga, Pitbull, Owl City, Maroon 5 zu platzieren, die Liste geht weiter. Unabhängig davon, ob man diese Künstler mag oder nicht, sorgte die Mainstream-Popmusik für einen überzeugenderen Soundtrack zu dem, was wir in Fitness Boxing 3 bekommen, da der Fokus hier auf Originaltiteln lag, die im besten Fall nicht unvergesslich sind. Glücklicherweise ist dies wirklich der einzige Bereich,Fitness Boxing 3 der im Vergleich zu seinem Vorgänger verblasst.

Ich sage das, da die größte Verbesserung in der Bewegungssteuerung zu finden ist. Jetzt fühlt es sich so an, als ob jede Bewegung erkannt wird, wenn man sie ausführt. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Jab, Straight, Uppercut, Dodge, Hook, Side Dodge, Weave handelt... Du wirst nicht mehr rechtzeitig zusetzen, nur um das gefürchtete "Miss" zu sehen. Die Leute drüben bei Imagineer haben Wunder mit der Reaktionsfähigkeit der Bewegungssteuerung vollbracht, dass ich mich frage, warum es überhaupt so lange gedauert hat, bis ich dort angekommen bin. Aber das macht nichts, eine neue Morgendämmerung ist über Fitness Boxing aufgegangen, und der Tag, zu dem sie führt, kann nur als "perfekt" bezeichnet werden.

Der andere große Bereich, der Verbesserungen zeigt, kommt in Form der Spielmodi. Daily Workout macht den Großteil der Action aus, und es ist genauso effektiv, wenn auch ohne die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen, deutlich zu erhöhen. Stattdessen stecken wir in einem stetigen Fortschrittssystem fest, bei dem jeder Tag zu komplexeren Workouts führt, was für Anfänger großartig ist, aber für erfahrenere Spieler, die sogar Daten aus dem zweiten Spiel übertragen haben, wäre es hervorragend, eine Möglichkeit zu haben, jedes Training manuell zu absolvieren.

Aber wie auch immer, die anderen Modi. Jetzt können Sie Free Workout eingeben, um in Mitt Drills, regelmäßige Übungen und sogar Box and Bond Aktivitäten zu springen, bei denen Sie sich mit Ihrem Trainer vertraut machen können. Letzteres ist in meinen Augen ein etwas albernes Gimmick, ebenso wie die Möglichkeit, diese digitalen Avatare anzupassen, die Ihnen die Richtung vorgeben, aber die Tatsache, dass diese Option vorhanden ist, lenkt überhaupt nicht vom Gesamtganzen ab. Die anderen beiden Modi sind wunderbare Ergänzungen, die dem Spiel Tiefe und zusätzliche Herausforderungen verleihen. Mitt Drills zum einen passt die Art und Weise, wie wir Fitness Boxing spielen, erheblich an, und es entwickelt sich schnell zu meiner Lieblingsspielweise, da es bissiger und oft intensiver ist als das normale Daily Workout.

Zu diesen Verbesserungen kommen bessere Grafiken und ein besseres Grafikdesign hinzu. Für ein Rhythmus-Fitnessspiel hat hochwertige Grafik in keiner Weise Priorität, aber lebendigere Grafiken, besser aussehende Trainer-Avatare, klarere Schlag- und Bewegungssymbole und so weiter ergeben ein viel besseres Ganzes. Und das ist auch in Bezug auf die Leistung ein ähnlicher Punkt, da das Spiel flüssiger und mit weniger Problemen funktioniert, was sich wie ein großer Qualitätssprung gegenüber dem zweiten Spiel anfühlt.

Wenn man all diese Punkte zusammennimmt, ist das Wichtigste, was man beachten sollte, dass es zwar viele Ähnlichkeiten zwischen Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise und Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer gibt, dieses Spiel sich aber auch in fast jeder erdenklichen Metrik wie ein bedeutender Schritt nach vorne anfühlt. Es ist straffer, reaktionsschneller, hat eine tiefere Liste von Spielmodi, sieht besser aus und bietet immer noch die fesselnden und lohnenden Fitnessaktivitäten, die wir von der Reihe erwarten. Wenn es nur eine überzeugendere Auswahl an Songs in seinem Soundtrack hätte, wäre es schwer zu sagen, dass dieses Spiel etwas anderes als ein Knockout ist.