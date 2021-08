Fist: Forged in Shadow Torch bekommt goldenen Boxhandschuh zur Fertigstellung

In den letzten Wochen sind weitere Verzögerungen gemeldet worden, daher ist es erfreulich zu sehen, dass Spiele auch in diesen Zeiten noch wie vereinbart fertiggestellt werden. Via Weibo gaben die Entwickler von TiGames heute Morgen bekannt, dass die Entwicklung des Dieselpunk-Metroidvanias Fist: Forged in Shadow Torch abgeschlossen wurde. Eine digitale Version sei für die Veröffentlichung auf PS4 und PS5 am 7. September bereit, meldet das Team erfreut. Das Actionspiel soll später auch auf PC (Steam) erscheinen, doch bislang gibt es noch keine Details zum erwarteten Zeitpunkt. Eine kostenlose Steam-Demo soll aber bis zum 10. August verfügbar sein.

Diesen Screenshot teilte TiGames.