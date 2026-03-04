Fissure Playground 3 wurde abgesagt

HQ

Wenn Sie das Fissure Playground 3 Turnier in Ihrem Kalender eingekreist haben, haben wir einige schlechte Nachrichten zu teilen. Das Event wurde abgesagt, da es mit dem IEM Rio 2026 überlappt, einem weiteren großen Counter-Strike 2 Turnier, das die Aufmerksamkeit der größten und besten Teams aus aller Welt auf sich ziehen wird.

Als "logistischer Konflikt" beschrieben, untersucht Fissure, wie es ein "alternatives Szenario" bieten oder das Event neu terminieren kann, um sicherzustellen, dass es im Wettbewerbskalender bleibt. Was wir wissen, ist, dass es eigentlich zwischen dem 20. und 26. April stattfinden sollte, was bedeutet, dass es am Tag nach dem Ende von IEM Rio beginnen würde.

Das sind jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für die Fissure-Fans, denn der Turnierveranstalter gab außerdem bekannt, dass zwei weitere kommende Events eingestellt wurden, nämlich eines zwischen dem 13. und 19. Juli 2026 und ein zweites zwischen dem 12. und 19. Juli 2027. Der Grund dafür ist, dass sie in einer Zeit stattfanden, in der die Spieler meist eine kompetitive Pause einlegen, was nicht zu den spannendsten Turnieren führt.

Fissure schließt mit: "Alle anderen FISSURE-Turniere werden wie zuvor angekündigt stattfinden. Weitere Details werden in den kommenden Ankündigungen bekannt gegeben. Wir danken den Teams, Partnern und der Gemeinschaft für Ihre anhaltende Unterstützung und Ihr Interesse an FISSURE-Veranstaltungen. Die Arbeit an zukünftigen CS-Turnieren geht weiter."