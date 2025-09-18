Fissure Playground #2: Die Playoffs stehen fest

HQ

An diesem Wochenende werden viele der besten Counter-Strike 2 Teams aus der ganzen Welt in Belgrad, Serbien, sein, wo sie um einen Teil des Preispools von $500.000 im Fissure Playground #2 Turnier kämpfen werden.

Bereits jetzt ist die Hälfte der teilnehmenden Teams ausgeschieden, da die Schweizer Bühne für das Event beendet ist und nun alle Augen auf die acht verbliebenen Mannschaften in der K.o.-Gruppe, also den Playoffs, gerichtet sind. Diese beginnt morgen, am 19. September, und läuft bis Sonntag, wenn ein Sieger feststeht, und da dies der Fall ist, wissen wir nun, wie die Playoffs organisiert sind.



Aurora Gaming gegen Team Liquid



Die MongolZ vs. G2 Esports



Furia gegen Astralis



PaiN Gaming gegen Team Falcons



Wer von diesen acht Überlebenden wird Ihrer Meinung nach weiterkommen und zum Sieger gekrönt werden?