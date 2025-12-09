Fishbowl wird im April 2026 eröffnet

Während der Wholesome Snack Showcase trat der Entwickler imissmyfriends.studio auf, um auf seinem im Sommer gestarteten Wholesome -Events aufzubauen und erneut einige Informationen über das kommende Fishbowl zu teilen.

Entwickelt von einem zweiköpfigen Team aus Indien, das von PlayStations India Hero Project unterstützt wird, gilt Fishbowl als ein "narratives Spiel über Träume, Trauer und Hoffnung." Es ist ein Titel über das Wiederentdecken der eigenen Erinnerungen und das tiefere Eintauchen in die Träume des Protagonisten, bekannt als Alo.

Warum Fishbowl in dieser Show erschienen ist: Das Spiel hat nun ein festes Launch-Fenster erhalten, das für April 2026 geplant ist. Wenn der Monat kommt (wir kennen noch keinen genauen Tag), erwartet den Titel auf PC, PS5 und Steam Deck.

Sehen Sie sich unten einen weiteren Blick auf Fishbowl an.