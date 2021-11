HQ

Im Mai enthüllten die spanischen Entwickler von Broken Bird Games ein psychologisches Horrorspiel namens Luto, das sich sehr offen an Hideo Kojimas Silent-Hills-Demo P.T. orientiert. Das Playstation- und PC-Spiel wird nächstes Jahr erscheinen, teilte der offizielle Twitter-Accounts des Studios diese Woche mit. Der neue Trailer verrät uns, dass wir in diesem Game eine Person verkörpern, die nicht in der Lage ist, ihr eigenes Haus zu verlassen. Genau das wird aber unsere Aufgabe sein.