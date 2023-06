First-Person-Assassin's Creed kommt auf Meta Quest-Headsets

Ubisoft hat beschlossen, dass die Gegenwart der richtige Zeitpunkt ist, um Assassin's Creed in die virtuelle Realität zu bringen. Wie auf dem Ubisoft Forward-Event angekündigt, wird Assassin's Creed Nexus VR die langjährige Serie in naher Zukunft auf Meta Quest VR-Headsets bringen.

Nexus ist das erste Mal, dass Assassin's Creed sowohl in VR als auch in der Ego-Perspektive zu sehen ist, und wird ein Titel sein, der eine einzigartige Geschichte erzählen soll, die Assassin's Creed Odyssey's Kassandra, Assassin's Creed II's Ezio und Assassin's Creed III's Connor. Die Geschichte wird durch moderne Ereignisse verbunden, bei denen Abstergo wieder auf der Bildfläche erscheint und versucht, seine historische Gedächtnistechnologie zu nutzen, um Daten von wichtigen Ereignissen in der Vergangenheit zu sammeln. Der Spieler muss Erinnerungen an Kassandra, Ezio und Connor nutzen, um Abstergos Bemühungen zu stoppen und daran zu arbeiten, das Technologieunternehmen zu Fall zu bringen.

Was das Gameplay betrifft, so wurde uns gesagt, dass Nexus offene Kartenumgebungen bieten wird, in denen die Spieler Parkour verwenden können, um sich nach Belieben zu bewegen. Jedes Ziel verwendet ein nicht-lineares Sandbox-Design, um den Spieler zu ermutigen, die anstehende Aufgabe auf seine eigene Weise anzugehen, und zwar mit einer Reihe von Werkzeugen und Gegenständen.

Der Kampf wird ein Nahkampfsystem beinhalten, das sich intuitiv und echt anfühlen soll und es dem Spieler ermöglicht, ein Schwert (oder Connors Tomahawk) zu ziehen, indem er nach seiner Hüfte greift, einen Pfeil und Bogen zu ziehen, indem er über seine Schulter greift, oder Rauchbomben oder Wurfmesser zu ziehen, indem er nach seiner Brust greift.

Movement wird ein Teleportal-System verwenden, das in anderen VR-Spielen sehr verbreitet ist, und das Spiel wird sogar über ein Vignettierungssystem verfügen, um den Fokus von Dingen im peripheren Sichtfeld eines Spielers abzulenken. Es wird auch Methoden geben, die den Spielern helfen, Höhenangst im Spiel zu überwinden, da es sich um ein VR-Erlebnis handelt, ist dies ein sehr reales Problem, das vorhanden sein wird, zumal Vertrauenssprünge möglich sein werden.

Das Spiel wird mit Hilfe mehrerer verschiedener unterstützender Ubisoft-Studios entwickelt, und bis heute wurde nicht erwähnt, wann Assassin's Creed Nexus VR auf den Markt kommen wird - daher scheint frühestens 2024 wahrscheinlich.