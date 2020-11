First 4 Figures veröffentlicht limitierte LED-beleuchtete Link und Zelda Figuren

You're watching Werben

Seit der Veröffentlichung im März 2017, hat Nintendo mehreren Herstellern die offizielle Lizenz dazu gegeben, Sammlerstücke inspiriert von The Legend of Zelda: Breath of the Wild herzustellen. Das Spiel ist noch immer so beliebt, dass selbst vier Jahre nach Release Unternehmen wie die Figuren-Experten First 4 Figures neue Produkte veröffentlichen. Die neuesten Sammlerstücke kommen in Form von Figuren des stummen Helden Link und der Prinzessin Zelda, beide ausgestattet mit einem schicken blauen LED-Licht, die die Figuren in Szene setzen.

Fans können sich entweder die Exclusive Edition kaufen, die Links Figur enthält, oder die unten auf dem Bild zu sehende Master Edition, die beide Figuren enthält. Die Figuren selbst sind aus Polyvinylchlorid, ihre Posen sind dieselben, die damals auf dem ersten offiziellem Artwork zum Spiel gezeigt wurden. Dank der LED-Lichter leuchten sowohl die Fundamente der Figuren, als auch kleine Details, wie Links antiker Pfeil auf.

Die Master Edition kostet 227,99 Euro, nur 3.000 Kopien werden von dieser hergestellt. Um es noch exklusiver zu machen, werden nur 300 Einheiten im Dezember nach Europa versandt. Die Exclusive Edition kostet 137,99 Euro und ist mit insgesamt 10.000 Kopien etwas greifbarer. Falls ihr euch die Figuren näher anschauen wollt, solltet ihr die offizielle F4F Website besuchen.