Fireshine Games wird beim Convergence Games Showcase vier Titel vorstellen

Morgen dürfen wir uns auf eine weitere Präsentation freuen, die für diese Woche geplant ist. Neben dem bereits vergangenen PlayStation State of Play und einigen Veranstaltungen im Rahmen des Tokyo Game Show, werden auch die Veranstalter des Convergence Games Showcase eine Vielzahl von Indie- und AA-Entwicklern ins Rampenlicht rücken.

Ein Unternehmen, das beim Convergence Games Showcase besonders im Fokus stehen wird, ist Fireshine Games, da der Publisher während der Veranstaltung Einblicke und Updates zu vier sehr unterschiedlichen Projekten präsentieren wird.

Was diese Projekte angeht, hatte ich kürzlich die Gelegenheit, mit Tina Moore, der Leiterin des Produktmarketings von Fireshine, zu sprechen, die mir einen Überblick über alles gab, was der Verlag präsentieren wird.

"Das ist das Tolle an Fireshine. Wir haben eine riesige Auswahl an Spielen, und sie sind auch sehr unterschiedlich", sagte Moore.

"Es sind also vier Titel enthalten. Das erste, das ich erwähnen werde, ist Shadows of Doubt, das offensichtlich das immersive Sandbox-Detektivspiel ist, das jeder kennt und liebt. Das geht in 1.0 über, und es wird in Convergence eingeführt. Die Version 1.0 von Shadows of Doubt für alle Formate wird also veröffentlicht, sobald der Showcase live geht. Das ist also eine großartige Gelegenheit, über die wir uns wirklich freuen.

"Ein zweiter Titel, den wir auf den Markt bringen, und das ist A.I.L.A., von dem ihr sicher alle auf der Gamescom gehört habt. So war es in der Pre-Show für Opening Night Live, es ist ein Sci-Tech-Horror von Pulsatrix Studios, ein Spiel, auf das wir uns sehr freuen. Und wir haben es geschafft... Wir haben einen Beitrag mit einigen Influencern gemacht, und es dreht sich alles um ihre Reaktion auf den Trailer, der bei Opening Night Live zu sehen war. Wir freuen uns also sehr, mehr von A.I.L.A. in die Serie zu bringen.

"Und dann haben wir auch noch Tales of Seikyu, eine wunderbare Art von Landwirtschaftssimulation, eine Art Liebesspiel. Es gibt also Waifus und Husbandos und, weißt du, eine wunderbare Art von gemütlicher, fröhlicher, schöner Erfahrung dort... Es ist also ein wunderschönes Spiel, das in Bezug auf das Bewusstsein und die Menschen, die sich dafür interessieren, bereits sehr gut läuft. Und wir werden beim Showcase ankündigen, dass wir unsere erste Alpha für die Leute eröffnen, die Tales of Seikyu spielen können. Wir freuen uns also sehr darauf, das in die Hände eines breiteren Publikums zu legen. Es wird ein geschlossener Spieltest sein, aber wir lassen trotzdem ein paar Leute rein, nur um sie in die Hände zu bekommen. Das ist also spannend.

"Und dann haben wir auch noch Iter, eine Art von Bergbau-Tower-Defense-Spiel, von dem wir auch sehr begeistert sind und das eine wunderbare Persönlichkeit hat. Also, ja, wir freuen uns wirklich darauf, all diese Spiele und all diese wunderbaren Neuigkeiten dem Convergence-Publikum zu präsentieren."

Die Convergence Games Showcase findet am 26. September um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ statt, also schaut sie euch live an, um all diese Ankündigungen von Fireshine Games live zu sehen.