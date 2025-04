Fireshine Games kündigt 3D-Action-Plattformer Duskfade an

Der Londoner Spieleentwickler Fireshine Games hat gerade sein nächstes Projekt angekündigt. Dieses Projekt gilt als 3D-Action-Plattformer, ist unter dem Namen Duskfade bekannt und folgt einem jungen Werkstattlehrling, der sich der immensen Herausforderung stellt, die Zeit in einer Welt wiederherzustellen, die von der ewigen Nacht überwältigt wurde.

Das Spiel, das irgendwann im Jahr 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, will "Nostalgie mit modernem Gameplay in diesem zeitlosen Liebesbrief an Action-Plattformer-Klassiker" verbinden. Es wird Levels und Welten präsentieren, die von Master Clockmakers geformt wurden, die Magie und Geheimnisse miteinander verwoben haben, und atemberaubende Umgebungen insgesamt. und bevölkert sie mit liebenswerten Charakteren. Dazu gehören "ätherische Wälder, Unterwasserwelten, sonnenbeschienene Dünen und wolkenverhangene Höhen in einem vielfältigen Universum, in dem es von Geheimnissen nur so wimmelt, die es zu entdecken gilt".

Was das Gameplay betrifft, so können wir traditionelle Plattformelemente wie Springen, Gleiten, Sprinten und Grappling erwarten. Es wird sogar das geben, was man als "rasante Kämpfe" bezeichnet.

Sarah Hoeksma, Chief Marketing Officer von Fireshine Games Duskfade, hat erklärt: "Duskfade ist ein wunderschöner Action-Plattformer, der an das klassische Gameplay einiger unserer beliebtesten 3D-Plattformspiele aller Zeiten erinnert. Der Entwickler des Spiels - Weird Beluga - ist ein immens talentiertes Team mit viel Begeisterung für Plattformer und einem Auge für die Erschaffung unglaublicher, wunderschöner Welten, die es zu erkunden gilt. Wir freuen uns sehr, dass Fans von 3D-Plattformern nächstes Jahr die wundersame Welt von Duskfade entdecken werden."

Unten seht ihr den Enthüllungstrailer für Duskfade sowie einige Bilder des Spiels.