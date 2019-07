Firefly bespricht sieben neue und alte Mechaniken in Stronghold: Warlords

Entwickler Firefly will mit ihrem kommenden Strategiespiel Stronghold: Warlords alte und neue Fans erobern und hat sich bereits einige Gedanken darüber gemacht. In einem aktuellen Video spricht Marketing Director Nick Tannahill über sieben Dinge, auf die sich Freunde der mittelalterlichen Kriegsführung im kommenden Ableger freuen dürfen. In der Pressemitteilung ist zum Beispiel die Rede von einer dynamischen Moral, da sich Angst und Leidenschaft auf die Effektivität der Einheiten auswirken, was wiederum Einflüsse auf die jeweilige Ökonomie hat.

Eine aufwändige Überarbeitung betrifft die Schutzwälle, die in Warlords erneut über Terrain hinweg gebaut werden können. Kollision und die Verdrängung der Einheiten wird vom Spiel übernommen, Leiter-Einheiten und Belagerungstürme können schwieriges Terrain also nicht ausnutzen. Auch die bereits zur Ankündigung erwähnte Warlords-Mechanik wird im Video noch einmal aufgegriffen, 2020 soll der Titel auf dem PC starten.