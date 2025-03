Firefighting Simulator: Ignite lässt dich das Leben als Feuerwehrmann kennenlernen

Heutzutage gibt es viele seltsame Simulatoren, in denen wir alles machen können, von Operationen über das Mähen von Gras bis hin zum Verkauf von Drogen und dem Reinigen von Dingen. Vor diesem Hintergrund sollte Firefighting Simulator: Ignite als ziemlich sichere Alternative angesehen werden.

Der selbsterklärende Titel wurde nun von Astragon mit einem ersten Trailer angekündigt, in dem wir einen Eindruck vom Leben als amerikanischer Feuerwehrmann bekommen. Du musst nicht nur Brände löschen, sondern auch Zivilisten retten und dich mit Explosionen und verschiedenen Arten von Bränden auseinandersetzen, die durch Dinge wie Fett und kaputte Elektronik verursacht werden. So wird der Titel in der Pressemitteilung präsentiert:

"Erlebe den Rausch der Brandbekämpfung in atemberaubender visueller Qualität in einem intuitiven und kooperativen Multiplayer-Modus mit 3 Freunden oder mit Hilfe deiner NPC-gesteuerten Crew. Kämpfe gegen wütende und dynamische Flammen, Hitze und Rauch - alles in Echtzeit simuliert. Modernste Physik- und Grafiksysteme, die auf der Unreal Engine 5 basieren, ermöglichen es Ihnen, die Brandbekämpfung wie nie zuvor zu erleben."

Firefighting Simulator: Ignite wird diesen Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht und ihr könnt euch die ersten Bilder und einen Trailer unten ansehen.