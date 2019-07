Fire Emblem: Three Houses wechselt nach schwerwiegenden Vorwürfen Synchronsprecher aus

Vor einigen Wochen wurde der Synchronsprecher Chris Niosi beschuldigt, sexuell übergriffig geworden zu sein, was er sich mittlerweile eingestanden hat. Solche Straftaten erweisen sich aus gutem Grund als Karrierekiller, weshalb Nintendo nun die Notbremse zog. Die Japaner haben beschlossen, Niosis englische Vertonung des männlichen Professors Byleth in Fire Emblem: Three Houses und Fire Emblem Heroes durch einen anderen Sprecher zu ersetzen. Das Unternehmen konnte bereits verraten, dass Zach Aguilar die Synchronisierung der Rolle im mobile Game übernimmt, ob der Mann auch in Three Houses zu hören sein wird, ist derzeit unbekannt. Wie dem auch sei, die entsprechenden Änderungen werden mit einem zukünftigen Update in das Spiel gelangen. Wer bereits jetzt fleißig taktiert, muss sich also möglicherweise darauf einstellen, bald eine andere Stimme zu hören.