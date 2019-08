Fire Emblem: Three Houses legt den größten US-Verkaufsstart der Serie hin

Fans mussten sich zwei Jahren lang auf ein neues Fire Emblem gedulden, doch die Wartezeit scheint sich für Nintendo und Entwickler Intelligent Systems gelohnt zu haben. Fire Emblem: Three Houses erschien vor drei Wochen und wurde von der Presse nicht nur hochgelobt, sondern sicherte sich auch direkt den größten Verkaufsstart in der US-amerikanischen Geschichte der Serie, schreibt der NPD-Group-Analyst Mat Piscatellas. Der Wirtschaftsexperte nennt keine genauen Verkaufszahlen, attestiert Three Houses jedoch einen großen Erfolg. Das Spiel habe sich im ersten Monat gleich dreimal so häufig verkauft, wie Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - der bisherige Spitzenreiter. Fire Emblem: Awakening bleibt vorerst allerdings der Kassenschlager, da sich kein anderes Spiel des Franchise häufiger verkaufen konnte, meint Piscatellas.