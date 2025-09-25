Fire Emblem Shadows für iOS und Android angekündigt, ist bereits erschienen

Überraschen! Ein neues Fire Emblem-Spiel ist gerade für Mobiltelefone, iOS und Android erschienen. In einer Pressemitteilung angekündigt und sofort in den mobilen App-Stores als Free-to-Play veröffentlicht, wird Fire Emblem Shadows bereits als "Fire Emblem Among Us" bezeichnet.

Im Gegensatz zu Fire Emblem Heroes, dem vorherigen Fire Emblem-Spiel auf Mobiltelefonen, bietet dieses Spiel, das von Intelligent Systems entwickelt wurde, Schlachten, die Echtzeitstrategie mit sozialer Deduktion verbinden.

"Einer der drei Verbündeten, die an jeder Schlacht teilnehmen, ist insgeheim ein verräterischer Jünger des Schattens. Die Spieler wählen, ob sie entweder in die Rolle eines Jüngers des Lichts schlüpfen, der seinen Weg durch das Labyrinth finden will, oder in die eines Jüngers des Schattens. Nach dem ersten Kampf stimmen die Spieler ab, um zu bestimmen, wer ihrer Meinung nach der verräterische Jünger des Schattens ist", heißt es im Spiel. Richtige Stimmen werden darüber entscheiden, ob die nächste Schlacht schwieriger wird, bis sie damit endet, dass die Jünger des Lichts den Verräter entdecken... oder der Jünger des Schattens, der die anderen täuscht.

Sie können Fire Emblem Shadows bereits bei Google Play herunterladen. Es ist kostenlos spielbar, mit optionalen Käufen im Spiel. Denkt daran, dass ein neues Hauptspiel der Reihe, Fire Emblem: Fortune's Weave, nächstes Jahr für Nintendo Switch 2 erscheint.