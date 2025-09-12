Fire Emblem kehrt 2026 mit dem Nintendo Switch 2-Titel "Fortune's Weave" zurück

Gegen Ende des heutigen Nintendo Direct wurden noch ein paar Schwergewichte serviert. Ein solches Beispiel war ein brandneuer Teil der Fire Emblem -Serie, da ein weiteres Kapitel, das ausschließlich für Nintendo Switch 2 erstellt wurde, bestätigt wurde.

Unter dem Namen Fire Emblem: Fortune's Weave wird dies das berühmte taktische RPG-Gameplay der Serie zurückbringen und eine "verflochtene Geschichte" bieten, in der auch einige der bei den Fans beliebten Charaktere ein Comeback feiern.

Abgesehen von dem, was im Ankündigungstrailer für das Spiel gezeigt wurde, wissen wir nur, dass Fire Emblem: Fortune's Weave irgendwann im Jahr 2026 erscheinen wird.