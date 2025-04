Fire Emblem Engage wurde jetzt zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Die Nintendo Music App wird in einem halsbrecherischen Tempo erweitert und jede Woche kommen neue Soundtracks hinzu. Erst vor ein paar Tagen haben wir euch mitgeteilt, dass The Legend of Zelda - das allererste Mal, dass wir den legendären Titelsong von Koji Kondo gehört haben - zur App hinzugefügt wurde, und jetzt gibt es etwas Neues.

Diesmal ist es der Riesenhit des Jahres 2023 Fire Emblem Engage, und unsere schwedischen Kollegen schrieben in ihrer Rezension, dass "der Musiktrack einen brillanten Job macht, um die Stimmung mit einem eingängigen Riff zu steigern, das einfach nach Abenteuer schreit". Wenn Sie einen Vorgeschmack auf dieses Abenteuer in Ihren Kopfhörern erhalten möchten, können Sie den Soundtrack jetzt über Nintendo Music genießen.