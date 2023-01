HQ

Das taktische JRPG-Genre hatte schon immer einen großen Namen, und das ist Fire Emblem. Seit mehr als 30 Jahren besteht die Serie nicht nur, sondern hat sich mit jeder neuen Iteration weiterentwickelt (und das sind 17 Teile, wenn wir diejenigen berücksichtigen, die Japan nie verlassen haben) und ein reiches Universum geschaffen, in dem sie fast immer von einem Spielsystembaum regiert wurde, der perfekt zusammenpasst, um das Spiel so reibungslos wie eine Schweizer Uhr laufen zu lassen.

Ich gebe zu, dass ich dachte, dass meine Erfahrung mit Fire Emblem Engage viel dramatischer sein würde, gerade weil ich damit auf den Zug der Intelligent Systems-Serie aufgesprungen bin. Vielleicht übersehe ich deshalb einige Nuancen, die Veteranen sicher finden werden, aber ich hoffe auch, ihre Stärken und Schwächen denen wie mir zu zeigen, die mit dieser Folge zum ersten Mal in die Saga eintauchen.

Der Titel beginnt mit einer spektakulären Eröffnungssequenz, die nicht mehr und nicht weniger ist als die letzte Schlacht mit unserem Charakter (entweder Junge oder Mädchen, weil wir ihn wählen können) Alear, dem göttlichen Spross. Dank einer Gruppe von Helden und der Unterstützung ihrer Embleme (die die Helden früherer Fire Emblem-Titel sind) gelingt es ihnen, Sombron, den gefallenen Drachen, zu besiegen. Aber nach der Schlacht fällt Alear in einen tausendjährigen Schlaf und wacht auf, nur um festzustellen, dass sie alle ihre Erinnerungen verloren haben und dass die Bedrohung für Elyos zurückgekehrt ist. Sie müssen die zwölf Emblemringe zurückgewinnen und den Frieden auf dem Kontinent wiederherstellen, indem sie durch die vier Regionen reisen und die Armee der Verirrungen besiegen, die Sombron anführt. Eine Aufgabe, der sich Alear nicht alleine stellen muss, denn das Abenteuer wird von einer großen Anzahl von Verbündeten begleitet, Experten in verschiedenen Disziplinen des Kampfes und der Magie, die sie eingehend kennen müssen, um ihre Fähigkeiten in der bevorstehenden Schlacht zu nutzen.

Ich werde hier noch einmal aufhören, weil ich denke, dass die unterschiedliche Tatsache, dass dieses Spiel mich so tief durchdrungen hat, darin besteht, dass ich mich entschieden habe, es mit dem permanenten Tod der Charaktere zu spielen. Zu Beginn des Spiels können wir im Optionsmenü wählen, ob wir den permanenten Tod der Helden aktivieren (oder die endgültige Niederlage, wenn sie für die Erzählung relevant sind, auch wenn sie nicht mehr kämpfen) oder dass die Gefallenen nach jedem Sieg in den Trupp der wählbaren Verbündeten zurückkehren. Diese Entscheidung geht weit über den einfachen Modus hinaus. Die Tatsache, dass diese Verbündeten (jeder mit seinem eigenen Hintergrund, seiner eigenen Beziehung zu Alear und Fähigkeiten im Kampf) verschwinden oder sogar sterben können, wirkt sich auf alle Systeme hinter dem Spiel aus. Als ich zum ersten Mal einen Verbündeten verlor (einen Magier mit Feuerzaubern in Kapitel 5), spürte ich einen Schlag in die Brust. Von diesem Moment an änderte sich mein Spielstil komplett.

Nach jeder Schlacht verbrachte ich eine lange Zeit (sogar Stunden) damit, die Basis von El Somniel zu erkunden, mit jedem seiner Bewohner zu sprechen und Schritt für Schritt durch jeden Laden, jedes Stück Ausrüstung, Training und Affinität meines Teams zu gehen. Es ist nicht nur, dass ich gut auf alles vorbereitet war, was in der nächsten Mission auftauchte, sondern auch, dass einige dieser Charaktere für meine Strategie unverzichtbar waren, obwohl die Hauptkampfbedingung ist, dass Alear nicht besiegt wird.

Obwohl ich Fire Emblem: Three Houses nicht ausprobiert habe, weiß ich genug über die Serie, um zu erkennen, dass Engage eine Rückkehr zum klassischen Erlebnis der Serie ist. Das Schwert-Speer-Axt-System ist zurück, und die ganze Erzählung um die Verschmelzung mit den Emblemen (Helden), die die Protagonisten anderer Fire Emblem-Spiele sind, schreit Fan-Service von allen vier Seiten. Und das ist nicht schlecht, aber es ist auch ein Gewicht, das die Hauptgeschichte des Spiels belastet und auf eine ziemlich einfache Heldenreise reduziert hat, und abgesehen von zwei oder drei Wendungen habe ich nichts Besonderes gefunden.

Aber der Kern von Engage sind die rundenbasierten Kämpfe und die neue Fähigkeit, Charaktere mit Emblemringen zu verschmelzen, die den Geist von Helden aus der Vergangenheit enthalten. Jeder von ihnen (ich erkannte sofort diejenigen, die in Super Smash Bros. erschienen sind, aber es gibt andere, die von Echoes, Awakening und mehr kommen) verleihen dem ringtragenden Charakter zusätzliche Fähigkeiten, und wenn sie verschmolzen sind, erhöhen sie ihre Werte für eine bestimmte Anzahl von Runden. Darüber hinaus führt die Kenntnis des Vorteils jeder Klasse gegenüber Feinden dazu, dass wir eine weitere neue Funktion von Engage nutzen: den Haltepunkt. Wenn wir einen Feind bis zu diesem Punkt bringen, wird er nicht nur kritischen Schaden beim Angriff erleiden, sondern auch keinen Gegenangriff als Vergeltung durchführen. Ein Gefecht kann durch eine schnelle Lösung definiert werden, wenn wir wissen, wie man mit dieser Funktion umgeht, die eine von vielen ist, die, miteinander verwoben, jede Schlacht einzigartig machen. Und wenn nicht, kannst du den drakonischen Zeitkristall immer verwenden, um ein paar Runden zurückzugehen (wenn wir sehen, dass unsere Entscheidungen besser hätten sein können) und das Schicksal der Charaktere und des Kampfes zu ändern.

Während wir den Kontinent Elyos durchstreifen, wird es Nebenquests geben, in denen wir bessere Ausrüstung oder neue Verbündete erhalten, aber selbst innerhalb jeder Schlacht kann es besondere Situationen geben, die auch unsere Entscheidungen beeinflussen werden. Ist es besser, sich an das Hauptziel zu halten und schnell fertig zu werden, oder ist es besser, für die Truhen mit Top-Ausrüstung umzuleiten, was sicherlich die nächste Mission erleichtern wird, auch auf die Gefahr hin, jemanden auf dem Weg zu verlieren? Entscheidungen, die nicht einfach sind, die aber meiner Meinung nach das Gefühl erzeugen, dass wir wirklich der Held einer Geschichte und der Kapitän einer Gruppe von Kriegern sind, mit denen wir alle gerne Abenteuer erleben würden.

Die Schwierigkeit von Fire Emblem Engage liegt nicht immer in der Herausforderung, Mission für Mission voranzutreiben, sondern mit so wenig Verlusten wie möglich, mit dem richtigen Team und einer Teamstrategie, die beinhaltet, jede der Einheiten im Detail zu kennen. Es klingt komplizierter als es wirklich war, und deshalb denke ich, dass Engage das perfekte Tor zur Serie ist und ein Festival der guten Erinnerungen für diejenigen, die bereits Abenteuer mit Marth, Celica, Sigurd und dem Rest erlebt haben. Ein Spiel, das perfekt Actionphasen mit ruhigen und unterhaltsamen Zwischenspielen verbindet, in denen man mit den Charakteren plaudern, Minispiele spielen und neue Waffen ausprobieren kann. Und wenn das Fire Emblem ist, wird hier ein neuer Fan der Serie geboren.