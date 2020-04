Firaxis stellt zwei der Charaktere aus Xcom: Chimera Squad vor

Aus heiterem Himmel hat der Entwickler Firaxis Games kürzlich ein brandneues Xcom-Spiel vorgestellt, nämlich Xcom: Chimera Squad. Das Spin-Off scheint eine halbe Fortsetzung von Xcom 2 zu sein und es erreicht uns bereits Ende dieser Woche, am Freitag. Damit sich Fans auf den Titel vorbereiten können, hat uns das Entwicklerstudio zwei der neuen Charaktere vorgestellt, die wir im Spiel kontrollieren können. Diesmal übernehmen wir kein Team eigens erstellter Figuren, sondern vorgegebener Charaktere, mit vorgefertigter, fixer Persönlichkeit. Neben Godmother und Terminal werden wir in den nächsten Tagen sicher noch weitere spannende Persönlichkeiten sehen, die wir in Xcom: Chimera Squad kennenlernen.

