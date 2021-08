Firaxis stellt Strategiespiel Marvel's Midnight Suns auf Gamescom 2021 vor

Der Eröffnungsabend der Gamescom hat einige Neuankündigungen hervorgebracht. Mit dabei war ein Spiel, das bereits seit einiger Zeit in der Gerüchteküche brodelt: Ein Strategiespiel der Xcom-Entwickler Firaxis zum Thema Superhelden. Marvel's Midnight Suns heißt dieser Titel, der einige Marvel-Charaktere gegen eine übernatürliche Bedrohung in den Kampf ziehen lässt.

Die Rahmenhandlung traut sich nicht allzu weit raus: Die Dämonenmutter Lilith wird von der bösen Organisation Hydra wiedererweckt und nun will sie Chthon beschwören, ihren Meister. Die Avengers haben Probleme, die wütende Hexe in Schach zu halten und deshalb verbünden sie sich mit den Figuren Blade, Ghost Rider, Nico Minoru und Magik. Obwohl die Truppe mit dieser Besetzung viel besser zurechtkommen dürfte, ist Lilith anscheinend doch ein anderes Kaliber und deshalb müssen unsere Helden Hunter von den Toten zurückholen - Liliths verstoßene Tochter...

Bisher gab es lediglich einen filmischen Ausblick auf Marvel's Midnight Suns, der viele kostümierte Personen in aggressiven Posen darstellt. Eine Gameplay-Enthüllung wird erst in ein paar Tagen erfolgen, genauer gesagt am 1. September um 20:30 Uhr. Eine Veröffentlichung steht uns nach aktuellem Plan im März 2022 bevor, unterstützte Plattformen sind PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch. Als Teil der Ankündigung wurde bekanntgegeben, dass Personen, die sich für den Newsletter für das Spiel anmelden, berechtigt sind, den Nightstalker-Skin für den Helden Blade freizuschalten.