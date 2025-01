Firaxis enthüllt die Civilization VII Roadmap für 2025

HQ

Während wir stetig die Tage bis zur Veröffentlichung von Civilization VII am 11. Februar zählen, fragst du dich vielleicht, was das Spiel für den Rest des Jahres 2025 auf Lager hat. Dies wurde nun von Firaxis bestätigt, die den Vorhang für die Roadmap bis Oktober gelüftet haben.

Die erste inhaltliche Ergänzung wird im März erscheinen und mit ihr die Einbeziehung von Ada Lovelace als Anführerin und Karthago und Großbritannien als Zivilisationen mit sich bringen. Um dies hinzuzufügen, können wir vier neue Natural Wonders erwarten. Später im Monat wird es das Debüt von Simon Bolívar als Führer und Bulgarien und Nepal als Zivilisationen geben. Beide passen in die kostenpflichtige Crossroads of the World -Sammlung.

Im März gibt es außerdem zwei neue Updates für das Spiel, die das Natural Wonder Battle, das Bermudadreieck Wonder, das Marvelous Mountains -Event und den Mount Everest als Wonder hinzufügen. All dies wird als kostenloser Inhalt für alle Spieler erscheinen.

Danach, zwischen April und September, können wir damit rechnen, dass die bezahlte Right to Rule Sammlung eintrifft und zwei weitere Anführer, vier weitere Zivilisationen und vier weitere World Wonders mit sich bringt. Es wird auch eine Reihe kostenloser Updates geben, die Events, Herausforderungen und zusätzliche Verbesserungen der Lebensqualität hinzufügen.

Was den Oktober und darüber hinaus betrifft, müssen wir einfach abwarten und sehen. Sehen Sie sich die vollständige Roadmap unten an.