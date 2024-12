Fiorentina-Spieler Edoardo Bove bricht nach epileptischem Anfall mitten im Spiel zusammen und liegt auf der Intensivstation

HQ

Edoardo Bove, Mittelfeldspieler der Fiorentina, erlitt während eines Fußballspiels zwischen Fiorentina und Inter Mailand einen epileptischen Anfall und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Der Spieler brach nach sechzehn Minuten zusammen, und das Spiel wurde unterbrochen und nicht fortgesetzt, da Bove sich ernsthafte Sorgen um sein Leben machte, da er immer noch bewusstlos war, als er mit dem Krankenwagen in das Careggi University Hospital Company gebracht wurde.

Fiorentina teilte auf Twitter mit, dass Edoardo Bove unter pharmakologische Sedierung gestellt und auf die Intensivstation eingeliefert wurde. Nach dem ersten kardiologischen und neurologischen Test wurden keine Schäden am zentralen Nervensystem und am kardiorespiratorischen System festgestellt, aber er wird in den nächsten 24 Stunden erneut untersucht.

Die Inter-Spieler um ihn herum waren die ersten, die seinen Zusammenbruch bemerkten, und alle Spieler und das technische Personal bildeten einen Ring um ihn, viele von ihnen weinten.

Einige Zuschauer blieben noch lange, nachdem Bove ins Krankenhaus gebracht worden war, und warteten auf Neuigkeiten. Über Lautsprecher wurde bekannt gegeben, dass das Spiel rund 20 Minuten nach seinem Zusammenbruch nicht fortgesetzt wird.

Im Gespräch mit Sky Italia sagte Inter-Präsident Giuseppe Marotta, dass "die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, spontan von allen war, wir sind eine Gemeinschaft, alle Spieler und sogar der Schiedsrichter waren emotional involviert" (wie in der BBC zu lesen war).