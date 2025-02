Finnlands erste grüne Wasserstoffanlage geht in Betrieb

HQ

Finnland ist offiziell in das Rennen um grünen Wasserstoff eingestiegen, da P2X Solutions den Start der kommerziellen Produktion in seinem Werk in Harjavalta angekündigt hat, was einen Meilenstein für das Land und eine der ersten Großanlagen dieser Art in Europa darstellt.

Während viele Unternehmen auf dem gesamten Kontinent ihre Wasserstoff-Ambitionen aufgrund steigender Kosten und regulatorischer Herausforderungen auf Eis gelegt haben, macht P2X Solutions Fortschritte und nutzt die reichlich vorhandene Windkraft Finnlands, um vollständig erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren.

Die Anlage, die durch erhebliche staatliche Mittel unterstützt wird, zielt darauf ab, den Betrieb schrittweise zu skalieren, wobei zwei größere Anlagen bereits in der Pipeline sind. Angesichts der sich abzeichnenden regulatorischen Veränderungen zugunsten sauberer Kraftstoffe im Industrie- und Transportsektor setzt das Unternehmen trotz der Turbulenzen auf den globalen Energiemärkten auf ein künftiges Nachfragewachstum. Im Moment bleibt abzuwarten, wie schnell sich Finnlands Wasserstoffambitionen in einer breiteren Marktakzeptanz niederschlagen werden.